СМИ: В ЕС согласовали второй срок фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии и другие топ-должности

Незадолго до решающего саммита ЕС главы государств и правительств крупнейших европейских партийных семей согласились выдвинуть кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост президента Еврокомиссии.

Об этом агентству DPA стало известно из переговорных кругов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

Соглашение также предусматривает назначение либерального премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы европейской дипломатии.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта будет избран президентом Европейского совета на начальный период в два с половиной года. На этой должности социалист будет отвечать за подготовку саммитов ЕС и председательствовать на рабочих заседаниях. Если Кошта хорошо справится с этой работой, он сможет получить второй срок в должности, согласно действующей практике.

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Президент Еврокомиссии и руководитель внешней политикой ЕС назначаются на один законодательный период, то есть примерно на пять лет.

Основой для соглашения, которое еще должно быть формализовано на саммите ЕС в четверг и пятницу, являются результаты европейских выборов, состоявшихся чуть более двух недель назад.

Главными переговорщиками Европейской народной партии были премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, тогда как переговорщиками социал-демократов были канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Испании Педро Санчес. Либералы полагаются на президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который уходит в отставку, как на ведущих переговорщиков.

После ожидаемого выдвижения кандидатуры фон дер Ляйен на саммите ЕС, она все еще должна быть избрана большинством в Европарламенте. Для этого немке придется заручиться поддержкой депутатов в течение ближайших недель. Голосование состоится не раньше третьей недели июля и считается самым большим препятствием на пути ко второму президентскому сроку фон дер Ляен.

Причина заключается в том, что выборы пройдут путем тайного голосования, а фон дер Ляйен имеет сравнительно много критиков в Европарламенте.

Как известно, лидеры Евросоюза на встрече 17 июня не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет.

СМИ ранее сообщили, что правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), которая выиграла выборы в Европарламент, задала дополнительные вопросы относительно кандидатуры в президенты Евросовета Антониу Кошты.

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