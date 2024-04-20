Гражданина Латвии обвиняют в планировании диверсий в Украине

В Латвии прокуратура предъявила обвинение гражданину страны по подозрению в том, что он отправился в Украину для совершения диверсий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Обвиняемым является Иван Тарабанов, а рассмотрение его дела в Рижском городском суде назначено на 7 июня.

Мужчину обвиняют в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке с целью терроризма. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Как указано, в январе 2022 года обвиняемый отправился для участия в войне на территории Украины, нарушив латвийское законодательство.

Мужчина получил от точно не установленного в уголовном процессе лица – "Александра" задание провести диверсию с использованием элементов поджога на территории Украины.

Позже мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать задуманное. Более подробную информацию в прокуратуре не раскрывают.

Перед тем, как дело было направлено в прокуратуру, его расследованием занималась Служба госбезопасности Латвии.

Сейчас ведомство проверяет информацию о возможном незаконном участии нескольких граждан Латвии в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

Ранее стало известно, что государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку в центре Риги военных преступлений России и прославление хозяина Кремля Владимира Путина.

Кроме того, латвийская государственная полиция задержала двух граждан Латвии, которые сорвали украинский флаг с одного из зданий в Риге.