FT: США и Израиль ведут переговоры с Украиной о предоставлении до 8 систем Patriot

Соединенные Штаты, Израиль и Украина ведут переговоры о предоставлении Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot, необходимых для защиты от постоянных российских атак.

Об этом со ссылкой на пятерых информированных собеседников пишет Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Источники FT говорят, что договоренность о передаче Украине ЗРК Patriot обсуждалась на уровне министров и высокопоставленных чиновников трех стран.

Среди прочего, соответствующие переговоры вели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкеном. Также состоялись прямые переговоры между Израилем и Киевом.

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Вероятно, договоренность будет касаться восьми батарей Patriot возрастом более 30 лет, о выводе которых из эксплуатации Израиль объявил в апреле. Эти системы M901 PAC-2 старее, чем PAC-3, которые сейчас стоят на вооружении в Украине.

Тем не менее, опрошенные Financial Times аналитики указывают, что PAC-2 полностью совместимы с PAC-3. К тому же, Израиль имеет достаточные запасы ракет-перехватчиков к этим системам, которые имеют больший радиус действия и большую боеголовку.

"Это может сделать их хорошо пригодными для перехвата российских истребителей, которые сбрасывают разрушительные управляемые авиационные бомбы на украинские города и военные позиции из-за линии фронта", – говорится в материале.

Израиль до сих пор отвергал просьбы Украины о военной помощи, учитывая влияние Москвы в Сирии, где израильские военно-воздушные силы часто действуют против связанных с Ираном сил.

Напомним, что еще в 2022 году посольство Украины в Израиле направило правительству страны официальный запрос на получение систем противовоздушной обороны, которые позволят Киеву противостоять иранским баллистическим ракетам и ударным беспилотникам, которые используются Россией.