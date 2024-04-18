Кулеба: Как и в случае с Израилем, нужен механизм, чтобы Украина избегала жертв и разрушений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что у Запада другое отношение к Израилю, чем к Украине, отметив, что когда в минувшие выходные Иран ударил ракетами и дронами по Израилю, силы США, Великобритании и Франции помогли их сбить.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал перед министерской встречей "Группы семи", сообщает Reuters.

По его словам, если в Израиле стратегия партнеров Киева, "похоже, заключается в том, чтобы не допустить разрушений и жертв", то в Украине их же стратегия, "кажется, заключается в том, чтобы помочь нам оправиться от ущерба".

"Поэтому наша задача сегодня – найти способ, с помощью которого наши партнеры разработают механизм, который позволит нам также избежать жертв и разрушений в Украине", – подчеркнул Кулеба.

Сообщалось, что глава МИД Украины провел встречу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, где речь шла о совместных глобальных усилиях, направленных на предоставление Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot и ракет к ним как можно быстрее.

Ранее Кулеба призвал страны G7 последовать примеру Германии и как можно скорее принять решение о поставках дополнительных систем ПВО, в частности Patriot и SAMP/T, для защиты украинцев от российского террора.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает отличающимися ситуации в Украине и Израиле, когда речь идет о защите воздушного пространства союзниками.

В Белом доме заявили, что США отказались от какого-либо боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.