Байден и Трамп обвинили друг друга в поощрении Путина к войне в Украине

Во время избирательных дебатов в США действующий президент Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о войне РФ против Украины, обменявшись обвинениями в поощрении главы Кремля Владимира Путина к агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, Трамп возложил вину на Байдена в том, что Путин начал войну в Украине, а Байден, в свою очередь, обвинил Трампа, что тот дал Путину "карт-бланш" на вторжение.

Кроме того, Трамп обвинил своего оппонента в расходовании слишком больших средств на помощь Украине.

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"Он (Байден. – Ред.) предоставляет Украине сейчас 200 миллиардов долларов или больше. Это большие деньги. Я не думаю, что когда-то случалось нечто подобное. Каждый раз, когда Зеленский приезжает в эту страну, он забирает с собой 60 миллиардов долларов. Он самый большой продавец в мире. И я его не обвиняю. Я лишь говорю – те деньги, которые мы тратим на эту войну, нам не нужно было бы тратить", – сказал Трамп.

Позже во время дебатов кандидат от Республиканской партии отметил, что Украина сейчас находится не в выигрышной позиции, и возложил вину за это на президента США.

"Он (Байден. – Ред.) сейчас поставил нас в такое плохое положение с Украиной и Россией. Потому что в этой войне Украина не выиграет... У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты, они потеряли столько людей, это так печально. Они потеряли столько людей и те замечательные города с золотыми куполами, которым 1000 лет, и все из-за него и глупых решений", – сказал Трамп.

По его словам, Путин решил пойти на вторжение в Украину, потому что его вдохновил "некомпетентный" вывод американских войск из Афганистана.

Он добавил, что Байден ведет мир к Третьей мировой войне: "Мы ближе к Третьей мировой войне, чем кто-либо может себе представить".

Байден в ответ обвинил оппонента, что тот дал Путину карт-бланш, поощрив его к вторжению.

"Если вы взглянете на то, что сделал Трамп в Украине, этот парень сказал Путину: делай все, что хочешь, делай все, что хочешь. Именно это Трамп сделал для Путина – подбодрил его: делай, что хочешь! И тот совершил вторжение", – сказал Байден.

Байден назвал Путина военным преступником и подчеркнул, что на Украине он не остановится.

"Он хочет восстановить то, что было частью советской империи, не просто захватить часть. Он хочет всю Украину... Вы думаете, он тогда на этом остановится, если захватит Украину? Как вы думаете, что произойдет с Польшей, с Беларусью?" – отметил Байден.

Кроме того, во время дебатов Трамп заявил, что условия, выдвинутые Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, неприемлемы.

Сообщалось, что во время президентских дебатов в четверг действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о своем возрасте.

По данным СМИ, демократы обсуждают замену Байдена из-за провальных дебатов с Трампом.