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СМИ: Демократы обсуждают замену Байдена из-за провальных дебатов с Трампом

Новости — Пятница, 28 июня 2024, 09:00 — Андрей Синявский

Представители и доноры Демократической партии обсуждают замену на выборах их кандидата президента США Джо Байдена после первых дебатов с Дональдом Трампом, которые состоялись в четверг.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на более чем десяток представителей демократов и их доноров.

Один из советников партии сказал изданию, что "не менее полудюжины ключевых доноров прислали ему сообщение о "катастрофе", и что демократам "нужно что-то делать", но признал, что "мало что возможно, если" Байден сам не отойдет в сторону.

Один из крупнейших доноров партии и сторонник Байдена сказал, что президенту пора завершить свою кампанию.

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Он назвал выступление Байдена "худшим в истории" и отметил, что оно настолько "плохое, что никто не будет обращать внимания на ложь Трампа".

"Байден должен отойти. Без сомнения", – сказал донор в текстовом сообщении, предлагая альтернативный список во главе с губернаторами штатов Мэриленд и Мичиган.

Один из советников крупных доноров демократов сказал, что они писали недовольные сообщения, в которых некоторые из них спрашивали: "Что это, черт возьми?".

"Наша единственная надежда на то, что он отойдет, мы договоримся о съезде партии или он умрет. В противном случае нам конец", – сказал советник доноров.

Впрочем, даже те, кто в частном порядке жаловался на выступление Байдена, утверждают, что только он сам может решить этот вопрос.

В кампании действующего президента США ответили на критику, и один из советников назвал его "единственным человеком, который когда-либо побеждал Дональда Трампа".

Старший советник высших должностных лиц Демократической партии рассказал Politico, что хотя никто не ожидал мастер-класса от Байдена, тот откровенно разочаровал.

"Он выглядел плохо в отношении своего послания, по сути, по контраргументам, презентации, плохой в отношении невербальных средств. В этих дебатах для него не было ни одного светлого пятна. Единственный положительный момент – это то, что это произошло в июне, а не в октябре", – резюмировал он.

Сообщалось, что во время президентских дебатов в четверг действующий глава Белого дома Джо Байден и его соперник Дональд Трамп поспорили о своем возрасте. Также на дебатах Байден назвал Трампа "неудачником" и "лузером".

Кроме того, во время дебатов Трамп заявил, что условия, выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, неприемлемы.

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США Байден Трамп
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