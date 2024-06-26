Марка Рютте утвердили на должность генсека НАТО

Главу правительства Нидерландов Марка Рютте официально утвердили на должность генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

Как указано в среду, 26 июня, Североатлантический совет решил назначить Рютте следующим генсеком НАТО.

AFP

На этом посту Рютте заменит Йенса Столтенберга, который был генсеком в течение десяти лет – с 2014 года.

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К своим полномочиям Рютте приступит с 1 октября, когда заканчивается мандат действующего генсека Столтенберга.

На прошлой неделе румынский президент Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост генсека НАТО, что окончательно открыло путь к назначению Рютте.

Незадолго до этого Будапешт снял возражения против назначения генсеком НАТО Рютте.

Рютте дольше всех занимал премьерский пост в современной истории Нидерландов. Он впервые стал главой правительства в 2010 году и в августе 2022 года превысил срок предыдущего "рекордсмена" Рууда Лубберса, который был премьером с конца 1982 года до конца лета 1994 года.

Учитывая длительный период премьерства у Рютте отмечают его сильную сторону – способность искать компромиссы и формировать консенсус даже в сложных спорах.

Рютте является ярым критиком российского лидера Владимира Путина и верным союзником Украины. Его премьерство отметилось сбитием Россией в июле 2014 года малайзийского Боинга в небе над Донбассом, большинство пассажиров которого были граждане Нидерландов.

Также есть надежда, что Рютте, которому ранее удавался диалог с президентом Дональдом Трампом, в случае победы последнего на выборах в ноябре использует свое мастерство, чтобы наладить взаимодействие с новым американским президентом в рамках НАТО.

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