Обама высказался о выступлении Байдена на дебатах

Бывший президент США, демократ Барак Обама встал на защиту президента Джо Байдена после критики, которая прозвучала в его адрес после дебатов с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обама в своей заметке в социальной сети X, ранее известной как Twitter, заявил, что первые президентские дебаты не изменили его отношение к выборам 2024 года.

"Плохие вечера дебатов случаются. Поверьте, я знаю", – написал Обама, комментируя выступление своего бывшего вице-президента Байдена.

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"Но эти выборы – это выбор между тем, кто всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе. Между тем, кто говорит правду, кто знает, что хорошо, а что плохо, и донесет ее до американского народа прямо – и тем, кто лжет сквозь зубы ради собственной выгоды.

Прошлая ночь этого не изменила, и именно поэтому так много поставлено на карту в ноябре", – отметил Барак Обама.

Между тем, многие европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением Джо Байдена во время президентских дебатов в четверг.

А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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