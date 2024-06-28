Катастрофа у прямому ефірі: як Байден провалив президентські дебати у США і що буде далі

Фіналом страждань став момент, коли Байден покидав студію. Могло скластися враження, що без допомоги дружини це могло стати для нього непосильним завданням.

"Катастрофа", "Провал", "Жахливо" і навіть "Нам пи**а". Ні, це не випадковий набір лайливих слів, а кілька цитат однопартійців Джо Байдена, які оцінили його виступ на перших президентських дебатах у цьому році.

Чинний президент мав настільки невпевнений та нездоровий вигляд (підтверджуючи тим самим усі чутки про себе), що у можливості його перемоги почали сумніватися навіть найвідданіші прихильники.

Натомість Дональд Трамп, який усього на три роки молодший за Байдена, зміг – попри численні перебільшення та відверті фейки – показати себе впевненим кандидатом, довкола якого може консолідуватися Республіканська партія. Навіть попри те, що став першим засудженим експрезидентом США.

Саме тому ці дебати мають усі шанси стати визначальними.

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Наразі виглядає так, що вони стануть початком тріумфального повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Або – найнижчою точкою у виборчій кампанії демократів. У партії вже непублічно закликають змінити кандидатуру Байдена на когось більш перспективного.

Які ще гучні новини принесли ці дебати? І що два кандидати на посаду президента говорили про підтримку України та протидію "воєнному злочинцю" Путіну?

Дебати за умовами Байдена

Хоча вплив президентських дебатів на результати виборів у США з роками зменшується, нинішні між Байденом і Трампом – по-своєму безпрецедентні.

Кандидати вперше з 1960 року, відколи існують теледебати у США, спілкувалися до офіційного затвердження їхніх номінацій на партійних з’їздах.

Штаб Байдена, який і ініціював дебати, пояснив це тим, що раніше перший раунд відбувався аж у вересні – а до того часу деякі виборці вже встигають завчасно проголосувати. А втім, зараз і Байден, і Трамп і так мають достатню підтримку делегатів своїх партій для номінування.

А погоджені між штабами Демократичної та Республіканської партій правила дебатів гарантували, що третій кандидат – Роберт Кеннеді-молодший – не братиме в них участі (якщо точніше, він поки не має математичної ймовірності перемогти на виборах і його рейтинг не перевищив 15% у чотирьох опитуваннях).

По-друге,

нинішні дебати відбувалися у відносно жорстких умовах.

Без аудиторії та нотаток, із чіткими часовими обмеженнями й вимкненням мікрофонів – і водночас із можливістю відповісти на закиди опонента.

Важливо, що такий формат дебатів запропонувала команда чинного президента США. І це цілком логічний крок: Байден активно підкреслює, що його попередник некомпетентний і натомість прагне лише влаштовувати шоу. І якщо прибрати всі складники "шоу" на дебатах, демократам (у теорії) було б легше показати, що Трамп – гірша альтернатива на посаді президента.

Це також відобразилось у тому, як кандидати готувалися до дебатів. Команда Байдена створила макет сцени у заміській резиденції Кемп-Девід, репетирувала вихід президента, знайшлись навіть кандидати на роль "Трампа" (особистий юрист президента) та модераторів (двоє радників), що дозволило б краще підготуватися до атмосфери.

Трамп замість репетицій віддав перевагу виступам на передвиборчих заходах і розмовам із радниками. Може скластися враження, що він не так серйозно сприймав дебати, та насправді його штаб активно стежив за приготуваннями Байдена – зокрема, темами, на яких той хотів зробити наголос.

Це передусім питання абортів – в якому Демократична партія має "моральну вищість", бо підтримує лібералізацію репродуктивних прав жінок, за що виступає більшість виборців.

І, звісно ж, суди над Трампом, які дозволяють Байдену називати експрезидента "засудженим правопорушником", та штурм Капітолія 6 січня 2021 року, що для багатьох прихильників демократів асоціюється з хаосом і спробою силового захоплення влади.

Натомість Трамп готувався атакувати Байдена насамперед у питанні віку та придатності до роботи президента.

А разом із тим – у питаннях імміграції через кордон із Мексикою та провальної зовнішньої політики: від виведення військ із Афганістану до війни в Україні.

"Моральні стандарти – як у дворового кота"

У питань, які ставили модератори CNN, не було якоїсь чіткої послідовності.

Вони почали з економіки, абортів і міграції, далі перейшли до зовнішньої політики, далі – повернулись до соціальної політики та змін клімату, згадали про опіоїдну кризу, а під завершення – розпитали Байдена про його вік і Трампа про готовність визнати результати виборів.

Зрештою ключовими стали питання інфляції, міграції, абортів і, як не дивно, російської агресії проти України.

Якщо правила були покликані зробити дебати максимально інформативними й позбавленими театральності – що ж, із цим завданням вони впорались украй погано.

Ніяких сенсацій під час відповідей ані Байден, ані Трамп не оголосили: всі їхні меседжі повторювали обіцянки або позицію їхніх партій.

Єдиний елемент несподіванки полягав у тому, що від самого початку 90-хвилинних дебатів на CNN обидва кандидати відхилялись від питань модераторів і переходили на "домашні заготовки" – прямі атаки на опонента.

Уже на першому питанні Байден сказав про те, як за Трампа під час пандемії COVID-19 економіка "колапсувала", а його адміністрація "намагалася знову поставити її на правильний шлях". Ну а Трамп уже через кілька хвилин заявляв, що через Байдена "нас уже не поважають як країну" і США "схожі на державу третього світу".

У певний момент рівень образ украй нагадав перші дебати Байдена і Трампа у вересні 2020 року, коли демократ назвав тоді чинного президента США "клоуном" і попросив його "стулити пельку", бо він постійно перебивав.

Нині схожий момент стався, коли під час обговорення міграційної політики Байден згадав, як Трамп нібито назвав померлих американських військових "лохами" й "невдахами" (в оригіналі – "suckers" і "losers").

"Лох і лузер – це ти", – різко продовжив президент США.

Його попередник і одразу ж після цього, й потім заявив, що цитата вигадана, і це підтвердили "19 людей".

Ну а коли Байдену випала нагода сказати про суд над опонентом у Нью-Йорку, він не втримався, аби не підкреслити, що Трамп – "засуджений правопорушник", який "займався сексом із порнозіркою, коли його дружина була вагітна", а "його моральні стандарти – як у дворового кота".

На це експрезидент відповів, що Байдена теж можуть засудити, "щойно він позбудеться посади".

Експрезидент своєю чергою активно атакував Байдена через міграційну політику – десь на середині дебатів він вплітав цю тему чи не в кожну відповідь. Іншою лінією атаки республіканця стало виведення американських військ із Афганістану (тут опускаємо той факт, що відповідне рішення ухвалив саме Трамп) – цей момент дебатів для нього був одним із найбільш переконливих.

Трамп також згадував про нещодавній вирок сину президента Гантеру, якого засудили за незаконне володіння зброєю, коли він вживав наркотики (хоча, до слова, згадував не настільки активно, як Байден – про вирок Трампу).

А під час обміну репліками про вік кандидатів республіканець підкреслив, що пройшов два когнітивні тести (а Байден – жодного) і регулярно займається спортом (грає в гольф). Зрештою ця дискусія зійшла до чергової пропозиції демократа зіграти в гольф, на що Трамп відповів: "Не поводьмося, як діти". "Дитина – це ти", – підсумував Байден.

Фото: Gerald Herbert/Associated Press/East News

Трамп проти пропозицій Путіна

На питанні України варто зупинитися окремо, бо воно стало предметом палкої суперечки між Байденом і Трампом – і фігурувало навіть у подальших питаннях про війну Ізраїлю з ХАМАС чи, приміром, соціалку.

Виступи кандидатів тут насправді були цілком сподівані. Трамп робив наголос на слабкості опонента-демократа, стверджував, що той "заохотив Росію піти на війну", а якби він (Трамп) зберіг президентську посаду, Путін "ніколи б не вторгся в Україну" (нагадаємо, що Росія вторглась в Україну у 2014 році).

Далі його думка зачепилася за давнє звинувачення Байдена у спробі врятувати сина від відповідальності в Україні шляхом звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна.

Зрештою Трамп пообіцяв (не уточнивши, як), що "зможе домогтися завершення війни між Путіним і Зеленським як обраний президент до вступу на посаду 20 січня". Пізніше він скаже, що Україна зараз "програє" війну, Байден дав їй "200 мільярдів доларів", Зеленський – "найкращий торговець у світі", який приїжджає до Вашингтона "і їде з 60 мільярдами".

Експрезидент не забув і покритикувати Європу ("нас розділяє океан") за недостатні оборонні витрати, одночасно похизувавшись, що саме через його ультиматум союзникам по НАТО ті почали активніше вкладатися у безпеку.

Ледь не єдиною новинною заявою Трампа стало те, що він назвав "неприйнятними" запропоновані Путіним "умови мирних переговорів".

Мова про заяву російського лідера, оголошену перед Глобальним самітом миру – яка передбачає де-факто капітуляцію України.

Втім, цю заяву експрезидент зробив лише після кількох наполегливих нагадувань модераторки.

Лінія Джо Байдена була не менш прогнозованою.

"Ніколи не чув так багато дурні", – почав він відповідь на питання про війну в Україні, реагуючи на репліку Трампа.

Байден підкреслив, що Путін є "воєнним злочинцем", і якщо дозволити йому захопити Україну, це стане початком Третьої світової війни. Та все ж президент-демократ більше фокусувався на персоналізованій критиці Трампа. Якщо точніше, його намірів "вийти з НАТО".

"Він продовжує говорити: вперед, нехай Путін піде й захопить Україну, а тоді перейде до Польщі та інших місць. Що тоді станеться?" – підкреслив президент США.

Байден – між дуже погано та жахливо

Експрес-опитування CNN одразу після дебатів показало, що їхнім беззаперечним переможцем став Дональд Трамп. 67% респондентів вирішили, що виступ республіканця був переконливішим, ніж у Байдена.

Контраст ще більш разючий, якщо згадати, що перед дебатами переконливішим Трампа називали 55% опитаних американських виборців. І що під час усіх двох раундів дебатів у 2020 році (треті не провели через обмеження COVID-19) переміг саме Байден.

Чинний президент і справді мав украй непереконливий вигляд.

Він плутано формулював думки, кілька разів допускав прикрі обмовки (наприклад, "ми покінчили з медстрахуванням"), говорив то надто швидко, то надто тихо, а ще – постійно прочищав горло.

А коли говорив Трамп, Байден часто дивився в камеру з відсутнім поглядом і кам’яним виразом обличчя, майже не реагуючи на слова опонента.

Фінальне слово президента на дебатах було ще більшим розчаруванням. За дві хвилини він не згадав жодної (!) незручної для Трампа теми, натомість, збиваючись, заговорив про економіку та соціальну політику.

Коли посеред дебатів зі штабу Байдена "злили" інформацію, що в нього застуда, це навряд чи врятувало ситуацію. (Байден фактично спростував це і після дебатів сказав журналістам, що в нього просто "болить горло".)

Фіналом цих страждань став момент, коли Байден покидав студію. Могло скластися враження, що без допомоги дружини це могло стати для нього непосильним завданням.

Трамп натомість був набагато впевненішим. Особисті випади Байдена – коли йшлося про вирок у справі про "порногроші" чи питання абортів – вибивали його із зони комфорту, але не до тієї міри, щоб він розгубився чи перейшов у глухий самозахист.

Навіть суто математично Трамп узяв гору, проговоривши на дебатах на чотири з половиною хвилини більше, ніж Байден.

Водночас республіканець запам’ятався оглядачам іншим – захмарними маніпуляціями та неправдивими твердженнями.

Певно, найгрубішої помилки Трамп припустився, коли під час дискусії про аборти сказав (і кілька разів повторив), що демократи дозволяють убивство дітей "після дев’ятого місяця вагітності". Це вочевидь неправда – у США взагалі ніколи не було легальним убивати новонароджених дітей, а аборти на настільки пізньому строку вагітності ніколи не дозволяли.

Якщо й були сподівання, що виступ Байдена на дебатах розвіє скептицизм опонентів про його поважний вік (у листопаді демократу виповниться 82 роки) – вони повністю провалилися.

Навіть віцепрезидентка США Камала Гарріс не змогла переконливо захистити Байдена, говорячи, що під час обрання президента американські виборці мають дивитись не на "стиль", а на "зміст".

У лавах Демократичної партії не під запис (та й навіть під запис) не скупилися на розгромні оцінки.

У виданні The Atlantic взагалі вийшла стаття з дуже промовистою назвою: "Час піти, Джо", а непублічно в Демпартії вже начебто обговорюють можливість заміни кандидатури чинного президента на виборах.

На цьому тлі не надто доречним видається оцінка самого Байдена, який вважає, що на дебатах "впорався добре".

Поки про перспективу заміни Байдена, певна річ, говорити рано.

Конвент Демократичної партії, де будуть офіційно затверджувати номінанта на участь у президентських виборах, відбудеться 19 серпня. До того часу ситуація зі ставленням до Байдена цілком може змінитися – у будь-якому напрямку, а його штаб, імовірно, спробує врятувати репутацію президента агресивнішою кампанією.

До того ж – згідно з тим-таки експрес-опитуванням CNN – понад 80% зареєстрованих виборців не змінили думку про те, за якого кандидата голосуватимуть у листопаді 2024 року.

Та для спостерігачів в Україні президентські дебати нагадали: перспектива повернення Дональда Трампа на посаду президента США цілком реальна.

І, знаючи особливості світогляду республіканця та його ставлення до російсько-української війни, готуватися до цієї перспективи потрібно вже зараз.

Автор: Олег Павлюк,

журналіст "Європейської правди"