Трамп во второй раз выведет США из Парижского климатического соглашения, если выиграет выборы

Дональд Трамп во второй раз выведет Соединенные Штаты из Парижского климатического соглашения, если победит на президентских выборах в ноябре.

Об этом заявила в пятницу представитель его предвыборной кампании в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Соединенные Штаты присоединились к Парижскому соглашению, направленному на сокращение выбросов парниковых газов, в 2015 году при президенте Бараке Обаме, но Трамп отменил этот шаг. Байден вернул США к соглашению в первый день президентства в январе 2021 года.

Консерваторы годами готовили почву для повторного выхода из глобального соглашения. Их усилия включают подготовку проектов указов, которые Трамп сможет быстро подписать, если вернется в Белый дом.

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На вопрос, повторит ли Трамп свой выход из знакового климатического соглашения, Каролина Ливитт, пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа, ответила: "Да, он сказал, что повторит".

Запланированный шаг Трампа не является неожиданностью, учитывая его предыдущий выход и лоббирование со стороны консерваторов.

Сам Трамп выступил против Парижского соглашения во время дебатов с президентом Джо Байденом в четверг, заявив, что это соглашение является "обворовыванием Соединенных Штатов" и "катастрофой".

Напомним, многие европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением Джо Байдена во время президентских дебатов в четверг.

А сам Байден признал свое плохое выступление на дебатах с Трампом, но уходить из гонки не планирует.

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