После выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии (ЕНП) президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом свидетельствует прогноз Politico, сообщает "Европейская правда".

Такое распределение мандатов еще не означает, что ЕНП, которая сегодня является крупнейшим политическим блоком в Европарламенте, займет второе место, поскольку фрагментированные крайне правые партии почти наверняка не смогут объединиться. Однако это свидетельствует о том, что Европа движется вправо.

Согласно прогнозу, ЕНП, которая стремится получить первое место на выборах на следующей неделе, рассчитывает получить 170 мандатов. В то же время две основные правые группы – "Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия" – претендуют на 144 места.

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В ЕП есть и другие крайне правые партии, чьи депутаты почти гарантированно пройдут в парламент. "Альтернатива для Германии", по прогнозам, получит 16 мест, а "Фидес" венгерского премьер-министра Виктора Орбана претендует на 10 мест.

Французская партия "Реконкиста" претендует на пять мест, польская "Конфедерация" – на шесть, а прокремлевская болгарская партия "Возрождение" – на три.

Таким образом, количество ультраправых депутатов Европарламента возрастет до 184.

Как эти ультраправые депутаты Европарламента объединятся после выборов, пока остается открытым вопросом.

Марин Ле Пен из "Национального объединения" из Франции поощряет премьера Италии Джорджию Мелони сформировать ультраправую супергруппу в парламенте и стать одной из ведущих политических семей Европы.

Прогнозируют, что "Национальное объединение" станет ведущей национальной партией в группе "Идентичность и демократия", тогда как "Братья Италии" Мелони могут стать крупнейшей национальной партией в "Европейских консерваторах и реформистах".

Мелони заявила, что открыта к сотрудничеству с любыми правыми партиями, но она также получила предложение объединиться с ЕНП фон дер Ляйен.

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