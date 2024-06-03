СМИ: Во Франции беспокоятся из-за высокого уровня загрязнения Сены перед Олимпиадой

За два месяца до начала Олимпиады в Париже уровень загрязнения реки Сена, где запланирован ряд соревнований, остается высоким.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в расследовании телеканала TF1, которое приводит 20 Minutes.

О загрязнении утверждает ассоциация Surfrider, которая исследует качество воды в реке ежедневно в течение последних восьми месяцев.

"У нас очень высокий уровень кишечной палочки, одной из двух бактерий, которые мы измеряем. В большинстве образцов (ее уровень) вдвое, а иногда и втрое превышает разрешенные", – сказал представитель ассоциации в интервью TF1.

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Мэрия Парижа планирует начать собственные анализы на этой неделе.

Представитель французской ассоциации охраны природы О-де-Франс и бывший исследователь CNRS Мишель Риотто объяснил телеканалу, что здания и баржи "не всегда подключены к центральной канализации". Как следствие, "канализационные стоки будут попадать непосредственно в Сену и Марну".

Как указано, из-за неисправности насосной системы 50 тысяч кубометров сточных вод попали в Сену вместо очистных сооружений.

Мэр коммуны Конфлан-Сент-Онорин Лоран Бросс решил подать жалобу, надеясь "понять цепочку ответственности, которая привела к этой утечке сточных вод".

"Говорят, что у субподрядчика Suez произошло несколько последовательных электрических поломок, связанных с перепадами напряжения. Как следствие, три насоса, которые должны были перекачивать сточные воды на завод, управляемый компанией Aqualia, перестали работать. Из-за этого сточные воды не попадали в нужное место", – объясняют представители местных властей.

Издание отмечает, что эта ситуация вызывает особое беспокойство в связи с Олимпийскими играми 2024 года в Париже.

В прошлом году тестовые соревнования по плаванию в Сене пришлось отменить из-за плохого качества воды. Одной из причин были сильные дожди, которые переполнили старые канализационные коллекторы города, вызвав поток дождевой воды и неочищенных сточных вод в Сену.

Мэр Парижа Анн Ильдаго пообещала, что сама поплавает в Сене перед Олимпиадой – возможно, вместе с президентом Эмманюэлем Макроном.

Во время Олимпийских игр воду обещали проверять ежедневно в 3:00, чтобы определить, могут ли соревнования проходить по плану. По словам организаторов, если результаты не будут соответствовать стандартам, соревнования могут быть отложены на несколько дней.

В начале марта Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату заранее, чтобы там не собралась целая толпа.