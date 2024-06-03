ГПСУ предупредила о блокировании пункта пропуска на границе с Польшей

В течение 4-6 июня польские фермеры планируют блокировать движение тяжелых грузовиков на пункте "Рава-Русская – Гребенне" на границе с Украиной.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, пишет "Европейская правда".

Блокировка КПП, по информации польских пограничников, продлится с 10:00 утра 4 июня по 14:00 6 июня.

"Движение грузовых автомобилей на выезд из Украины будет заблокировано полностью. На въезд в Украину блокировщики обещают пропускать по 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, осуществляющих перевозки гуманитарной помощи, в час", – отмечает ГПСУ.

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Там добавляют, что на другие транспортные средства акция польских фермеров не повлияет.

Как известно, фермеры и перевозчики в Польше с конца прошлого года начали блокировать КПП на границе с Украиной, утверждая, что украинские водители и импорт сельскохозяйственной продукции подрывают польский рынок.

18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

В конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовиков перед последним заблокированным КПП "Рава-Русская – Гребенное".

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