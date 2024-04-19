Туск призвал фермеров остановить блокаду украинской границы: "Решается судьба войны"

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной.

Слова Туска после саммита Европейского совета в Брюсселе приводит "Польское радио", сообщает "Европейская правда".

Глава правительства Польши рассказал, что Украина оказалась в крайне сложной после последней серии российских бомбардировок и ближайшее время может стать решающим для судьбы этой войны.

"Хочу обратиться ко всем без исключения в Польше не делать ничего, что может навредить Украине... Мы должны будем принять решения, которые защитят польскую границу и пограничные переходы", – сказал польский премьер.

Туск подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокирования переходов независимо от обоснования протестов.

"Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны", – сказал Туск.

Премьер напомнил, что пограничные пункты, согласно последнему решению правительства, имеют статус критической инфраструктуры. Он сообщил, что правительство готово предоставлять дальнейшие формы помощи тем фермерам, кто потерял часть своих доходов.

"Я рассчитываю на рефлексию и отказ от такой формы протеста", – сказал Туск.

Он добавил, что государственные службы будут работать над расчисткой пунктов пропуска. Однако глава правительства не считает, что в этом случае нужны прямые меры принуждения.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс предупредил в четверг, что если Конгресс США не одобрит помощь Украине сейчас, Киев может проиграть войну до конца года.

В среду председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун заявил законодателям, что "достижения Украины, которые были получены с такими усилиями, могут быть потеряны без нашей поддержки". Министр обороны Ллойд Остин также предупредил, что если принятие дополнительного закона будет отложено, то союзники и партнеры "поставят под сомнение, являемся ли мы надежным партнером".