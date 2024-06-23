Во Франции опросы прогнозируют убедительную победу партии Ле Пен и соратников

Правопопулистское "Национальное объединение", неформальным лидером которого является Марин Ле Пен, по результатам досрочных парламентских выборов во Франции может получить более трети голосов, существенно опережая всех оппонентов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса от центра Elabe по заказу BFMTV и La Tribune Dimanche.

"Национальное объединение" вместе с соратниками могут получить около 36% голосов, что обеспечивает им 250-280 мест в Национальной ассамблее (из 289 мест, необходимых для абсолютного большинства).

Альянс левых партий "Новый народный фронт" может получить 27% голосов и стать основной оппозиционной фракцией, получив от 150 до 170 мест.

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Пропрезидентский блок "Разом" могут поддержать около 20% избирателей, что обеспечит ему от 90 до 110 мест – большую потерю по сравнению с 245 в парламенте текущего созыва.

Существенно теряют и "Республиканцы", которые выступили против альянса с Ле Пен – их поддержат около 10% избирателей, что означает 35-45 мест в парламенте по сравнению с 62 в предыдущем созыве.

Другие политсилы могут получить 10-12 мандатов.

60% опрошенных уверены, что пойдут голосовать, и 11% почти уверены в этом. Это прогнозирует существенно более высокую явку, чем на предыдущих выборах 2022 года, когда она составила 57%.

Среди сторонников отдельных политсил разного направления голосовать планируют даже более 80%.

Результаты основываются на опросе репрезентативной выборки из 2002 респондентов на материковой территории Франции, сбор данных проводился 19-21 июня. Возможная погрешность составляет от 1 до 2,6 процентных пунктов.

Другой опрос, обнародованный в эти выходные, прогнозирует партии Ле Пен с соратниками даже абсолютное большинство.

Напомним, формальный лидер правопопулистов Жордан Барделла заявил, что заинтересован в премьерской должности только в случае получения партией абсолютного большинства, мотивируя это тем, что в противном случае не сможет реализовать свои планы.

Рейтинг президента Эмманюэля Макрона после его решения распустить парламент упал на шесть пунктов.