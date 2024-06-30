The Telegraph: Россия глушила GPS на сотнях британских военных рейсов

За первые четыре месяца 2024 года Россия глушила сигнал GPS на каждом четвертом рейсе британских Военно-воздушных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Telegraph.

Британская газета проанализировала данные сервиса отслеживания полетов Flight Radar, касающиеся 63 военных самолетов Великобритании в период с 1 января по 30 апреля. Они в целом совершили 1467 рейсов над Восточной Европой и Ближним Востоком.

В этот период британская военная авиация совершила 504 транспортных и разведывательных полета над Восточной Европой, и 142 из них столкнулись с глушением GPS, причем в 60 случаях такие попытки происходили неоднократно.

Реклама:

Если принимать во внимание рейсы, пересекающие восточное Средиземноморье, доля рейсов военной авиации Британии, где произошло глушение, возрастает до 40%, отмечает The Telegraph. Вероятно, источником помех там является Израиль, который пытается защититься от потенциального оружия с GPS-наведением, которое может запустить ХАМАС.

В то же время в Восточной Европе российская станция глушения GPS расположена в Калининградской области – территории на берегу Балтийского моря, зажатой между Польшей и Литвой.

Министр обороны Британии Грант Шаппс, который весной сам был на борту самолета, подвергшегося глушению GPS-сигнала, назвал публикацию The Telegraph "еще одним примером безрассудства России и еще одним доказательством того, что она является неконтролируемой враждебной державой".

"К счастью, наши самолеты и пилоты могут предотвратить эту угрозу, но это иллюстрирует пренебрежение президента Путина к Западу и международному порядку, основанному на правилах", – добавил Шаппс.

О проблемах с GPS-навигацией в Европе сообщалось с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в частности вокруг Калининградской области – российского анклава, выходящего к Балтийскому морю.

Европейские государства считают, что это – целенаправленные действия Москвы.