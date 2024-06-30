The Telegraph: Росія глушила GPS на сотнях британських військових рейсів

За перші чотири місяці 2024 року Росія глушила сигнал GPS на кожному четвертому рейсі британських Військово-повітряних сил.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Telegraph.

Британська газета проаналізувала дані сервісу відстеження польотів Flight Radar, які стосуються 63 військових літаків Британії у період з 1 січня по 30 квітня. Вони загалом здійснили 1467 рейсів над Східною Європою і Близьким Сходом.

У цей період британська військова авіація здійснила 504 транспортні та розвідувальні польоти над Східною Європою, і 142 з них стикнулись із глушінням GPS, причому в 60 випадках такі спроби відбувались неодноразово.

Реклама:

Якщо брати до уваги рейси, що перетинають східне Середземномор'я, частка рейсів військової авіації Британії, де сталось глушіння, зростає до 40%, відзначає The Telegraph. Імовірно, джерелом перешкод там є Ізраїль, який намагається захиститися від потенційної зброї з GPS-наведенням, яку може запустити ХАМАС.

Водночас у Східній Європі російська станція глушіння GPS розташована в Калінінградській області – території на березі Балтійського моря, затиснутої між Польщею і Литвою.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс, який навесні сам був на борту літака, що зазнав глушіння GPS-сигналу, назвав публікацію The Telegraph "ще одним прикладом безрозсудності Росії і ще одним доказом того, що вона є неконтрольованою ворожою державою".

"На щастя, наші літаки і пілоти можуть відвернути цю загрозу, але це ілюструє зневагу президента Путіна до Заходу і міжнародного порядку, заснованого на правилах", – додав Шаппс.

Про проблеми з GPS-навігацією в Європі повідомлялось від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема довкола Калінінградської області – російського анклава, що виходить до Балтійського моря.

Європейські держави вважають, що це – цілеспрямовані дії Москви.