Зеленский критикует США из-за отказа пригласить Украину в НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что позиция нынешней власти США, а также лидера республиканцев Дональда Трампа относительно неприглашения Украины в НАТО не соответствует "политике лидеров мира".

Об этом он сказал в интервью с колумнисткой издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин, опубликованном Офисом президента 30 июня, пишет "Европейская правда".

Зеленский констатировал, что нынешний Белый дом Джо Байдена не готов дать Украине приглашение к членству в Альянсе, а Трамп "говорит о том, что если бы не НАТО, то война (России против Украины. – Ред.) могла бы не начаться".

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"Я считаю, что это политика "шаг вперед – два шага назад". И я не считаю, что это политика лидеров мира. Это осторожные шаги. Это шаги саперов на минном поле. И если для нас сегодня в НАТО нет приглашения, мы просим конкретики", – добавил он.

По мнению президента, "если Америка боится раздражать Путина" – что он назвал причиной неприглашения Украины в НАТО – Киев просит дать средства для обороны от российской агрессии.

"Мы просим Patriot, мы просим достаточное количество F-16, мы просим возможности использовать оружие, чтобы защитить себя. Если НАТО еще не готов нас защитить и взять в свой союз, то мы просим дать все, чтобы мы могли защитить себя сами", – подытожил Зеленский.

Недавно в Государственном департаменте США заявили, что не обсуждают никакие формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне на фоне распространенных в прессе сообщений о спорах относительно того, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

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