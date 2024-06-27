Столтенберг и Зеленский в штаб-квартире НАТО обсудили подготовку к июльскому саммиту

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который завершает работу на этом посту, принял в штаб-квартире Альянса президента Украины Владимира Зеленского, центральной темой разговора был предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, центральной темой разговора Столтенберга и Зеленского на встрече 27 июня были финальные приготовления перед июльским саммитом НАТО в Вашингтоне.

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"Думаю, мы действительно на пути к очень позитивному саммиту для Украины и для НАТО", – отметил Столтенберг во время встречи.

Генсек сказал, что, по его ожиданиям, союзники согласятся на то, чтобы Альянс взял на себя лидерство в координации предоставления западной военной помощи Украине. Также Столтенберг "предложил долгосрочное финансовое обещание, чтобы предоставить Украине больше прогнозируемости относительно помощи, которую она получает".

Кроме того, генсек поздравил Украину с подписанием соглашения по безопасности с ЕС и официальным запуском переговоров о вступлении в Евросоюз.

Дополнено. В опубликованном позже коммюнике украинской стороны отметили, что Зеленский благодарил Столтенберга за последовательные усилия по привлечению союзников к помощи Украине, в частности по усилению защиты украинского неба.

"Украина ожидает решения по усилению роли НАТО в координации помощи по безопасности, тренировок украинских военных и долгосрочных финансовых обязательств союзников для обеспечения стабильной поддержки нашего государства", – отметили в тексте.

Недавно в Государственном департаменте США заявили, что не обсуждают никакие формулировки из будущего коммюнике саммита НАТО в Вашингтоне на фоне распространенных в прессе сообщений о спорах относительно того, как будет сформулирован пункт о членстве Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

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