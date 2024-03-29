Спецслужбы Франции опасаются терактов во время церемонии открытия Олимпиады

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europe 1.

Управление хочет избежать сценария скоординированной атаки в день открытия Олимпийских игр, перед мировыми камерами.

Основное беспокойство спецслужбы заключается в "возвращении во Францию массового терроризма, осуществляемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств".

Поэтому DGSI настаивает, что нынешний формат церемонии открытия и парада спортсменов несет много рисков, если оставить его таким, как он есть.

"Мы должны перейти к плану Б", – сказал собеседник радиостанции в управлении.

Источники рассказывают, что отслеживают активность среди граждан Центральной Азии.

DGSI намерен проинформировать министра внутренних дел Жеральда Дарманена о текущей угрозе.

Накануне стало известно, что Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

Также на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.