Спецслужбы Франции опасаются терактов во время церемонии открытия Олимпиады
Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europe 1.
Управление хочет избежать сценария скоординированной атаки в день открытия Олимпийских игр, перед мировыми камерами.
Основное беспокойство спецслужбы заключается в "возвращении во Францию массового терроризма, осуществляемого с использованием боевого оружия или таранов транспортных средств".
Поэтому DGSI настаивает, что нынешний формат церемонии открытия и парада спортсменов несет много рисков, если оставить его таким, как он есть.
"Мы должны перейти к плану Б", – сказал собеседник радиостанции в управлении.
Источники рассказывают, что отслеживают активность среди граждан Центральной Азии.
DGSI намерен проинформировать министра внутренних дел Жеральда Дарманена о текущей угрозе.
Накануне стало известно, что Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.
Перед этим стало известно, что французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.
Также на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.