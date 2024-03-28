Франция пригласит военных из союзнических стран для мер безопасности во время Олимпиады

Франция планирует привлечь военных из ряда партнерских стран к мерам безопасности во время проведения летних Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Франции агентству прокомментировали, что к мерам безопасности во время Олимпийских игр в Париже планируют привлечь военных из многих союзнических стран, учитывая высокую террористическую угрозу. Среди них прямо упомянули только Польшу.

"Многие иностранные государства усилят наши возможности во многих важных аспектах, как, например, сопровождение со служебными собаками. Здесь потребности огромные", – отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, после исламистского теракта в концертном зале в пригороде Москвы Франция объявила наивысший уровень террористической угрозы.

Олимпийские игры в Париже будут проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Как уже сообщалось, французские силы безопасности проверят до миллиона человек перед Олимпийскими играми, включая спортсменов и людей, которые живут рядом с ключевыми объектами инфраструктуры.

Также на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.