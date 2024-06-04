Президент Болгарии говорит, что разрешение Украине бить по РФ ведет к "ядерному Армагеддону"

Президент Болгарии Румен Радев критикует НАТО за разрешение Украине наносить удары западным оружием по РФ, считая, что это грозит "эскалацией" и "ядерным Армагеддоном".

Как сообщает "Европейская правда", слова Радева приводит болгарская служба "Радио Свобода".

Заявление Радева перекликается с тезисами кремлевской пропаганды об ответственности НАТО за то, что РФ развязала войну против Украины, и сейчас ее ход ведет к ядерной эскалации.

"С решением разрешить удары с применением западного оружия вглубь России и формализацией отправки советников и инструкторов на саму линию фронта, эти красные линии уже были нарушены, и, к сожалению, наши политики становятся частью некоторых таких неадекватных решений со всеми вытекающими последствиями", – сказал болгарский президент.

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С самого начала вторжения РФ в Украину Радев повторяет пророссийские тезисы о том, что, помогая Украине, Болгария втягивается в войну.

Недавно Радев говорил, что все страны-члены НАТО "так или иначе" участвуют в войне в Украине. Он также называл победу Украины над Россией "невозможной".

В декабре президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву бронетранспортеров. Однако парламент преодолел вето.