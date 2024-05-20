Президент Болгарии назвал победу Украины над Россией невозможной

Президент Болгарии Румен Радев назвал победу Украины над Россией "невозможной" и связал войну с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Президент Болгарии заявил, что продолжение войны является катастрофическим для всех сторон.

"Каждый день, когда продолжается эта война, является катастрофическим для Украины, России и всех нас. Это неизбежно влияет на все стороны конфликта. Это неизбежно влияет на все выборы – и в Европе, и в США, и везде в мире. На этих и следующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", – сказал Радев.

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Отвечая на вопрос журналиста, какой сигнал покушение на Фицо послал Европе, болгарский президент говорил о российском вторжении в Украину.

"Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственно возможное решение", – заявил Радев.

Он сказал, что крайне опасно, чтобы конфликт между Россией и Украиной разгорался и в Европе, и чтобы "голоса за мир встречались выстрелами".

"Попытка убийства европейского премьер-министра радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти. Многие политики, партии и СМИ внесли свой вклад в это, изображая каждый другой голос как пророссийский, что является крайне несправедливым и приводит ко всем этим негативным последствиям", – добавил Радев.

Президент Болгарии предупредил, что если война продолжится, Украина станет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством, и это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы".

Радев призвал к политическим усилиям ради мира, а не к предоставлению оружия: "С оружием, без оружия – мы идем к одинаковому результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и разрушенной стране (Украине), за восстановление которой нам придется заплатить", – сказал он, добавив, что "это неизбежно".

Президент Болгарии является решительным противником предоставления военной помощи Украине.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Софии в июле 2023 года Радев несколько раз упомянул о российском вторжении, используя термин "конфликт".

В декабре президент Болгарии Румен Радев ветировал принятый парламентом законопроект о ратификации соглашения с Украиной о поставках Киеву бронетранспортеров. Однако парламент преодолел вето.