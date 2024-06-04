Президент Болгарії каже, що дозвіл Україні бити по РФ веде до "ядерного Армагеддону"

Президент Болгарії Румен Радев критикує НАТО за дозвіл Україні завдавати ударів західною зброєю по РФ, вважаючи, що це загрожує "ескалацією" і "ядерним Армагеддоном".

Як повідомляє "Європейська правда", слова Радева наводить болгарська служба "Радіо Свобода".

Заява Радева перегукується із тезами кремлівської пропаганди про відповідальність НАТО за те, що РФ розв’язала війну проти України, і що зараз її перебіг веде до ядерної ескалації.

"З рішенням дозволити удари із застосуванням західної зброї вглиб Росії і формалізацією відправки радників і інструкторів на саму лінію фронту, ці червоні лінії вже були порушені, і, на жаль, наші політики стають частиною деяких таких неадекватних рішень з усіма наслідками, що випливають з цього", – сказав болгарський президент.

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Від самого початку вторгнення РФ в Україну Радев повторює проросійські тези про те, що, допомагаючи Україні, Болгарія втягується у війну.

Нещодавно Радев казав, що всі країни-члени НАТО "так чи інакше" беруть участь у війні в Україні. Він також називав перемогу України над Росією "неможливою".

У грудні президент Болгарії Румен Радев ветував ухвалений парламентом законопроєкт щодо ратифікації угоди з Україною про постачання Києву бронетранспортерів. Однак парламент подолав вето.