Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Молдова сосредоточит усилия на том, чтобы свести к минимуму риск российской агрессии против себя, но в случае такого сценария будет защищаться.

Как пишет "Европейская правда", об этом Санду сказала в интервью российскому блогеру Юрию Дудю.

В ответ на вопрос, будет ли Молдова сопротивляться при гипотетическом сценарии, если бы Россия вторглась на территорию Молдовы, президент сказала, что ее страна сделает все для предотвращения конфликта.

"Мы сделаем все для того, чтобы этого не произошло, включая наш план евроинтеграции. Прежде всего это план для обеспечения безопасности, потому что ЕС – это проект мира", – сказала Санду.

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"По конституции мы должны сделать все для того, чтобы сохранить мир и чтобы обезопасить наших граждан. У нас есть армия. У нас есть оборонный сектор, и мы делаем эти инвестиции. Но мы очень надеемся, что эта война скоро завершится и мы сможем инвестировать в экономику и другие отрасли, и не будем в положении, когда мы вынуждены инвестировать в оборону", – добавила президент.

Ее попросили четче ответить на первоначальный вопрос о том, будет ли Молдова сопротивляться в случае вторжения.

"Мы обязательно будем защищать свою страну", – ответила Майя Санду.

Она также опровергла слухи о том, что от Киева якобы поступало предложение помочь решить вопрос с непризнанным Приднестровьем силовым путем.

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