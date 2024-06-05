В Литве начинаются крупнейшие военные учения в Балтийском море

В литовском городе Клайпеда в среду начинаются крупнейшие военные учения BALTOPS 24 в Балтийском море.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В рамках подготовки к учениям во вторник в Клайпедский порт прибыли 30 военных кораблей союзников по НАТО с личным составом общей численностью более четырех тысяч военнослужащих.

Представители кораблей, прибывших в портовый город, со среды примут участие в конференции по координированию действий на море в рамках учений BALTOPS 24. В Литве она проводится во второй раз.

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С 7 по 20 июня в Балтийском море пройдет активная фаза учений с участием минного тральщика ВМФ Skalvis и сторожевого корабля Aukštaitis.

В учениях также примет участие объединенное подразделение военных кораблей стран Балтии BALTRON.

Во время учений будут отрабатывать высадку морского десанта, огневую поддержку, противолодочную оборону, противовоздушную оборону, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных беспилотников и другие операции.

Основная цель учений заключается в предоставлении союзникам возможности отработать навыки ответа на кризисные ситуации и обеспечения свободы судоходства и безопасности в Балтийском регионе.

Напомним, 3 июня началась серия оборонительных военных операций Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) Nordic Warden, направленная на усиление безопасности критически важной подводной инфраструктуры от Северной Атлантики до Балтийского моря, учения продлятся месяц.

Ранее стало известно, что страны Балтийского региона договорились о создании "стены дронов" для защиты своих внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.