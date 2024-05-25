Страны Балтии, Польша, Финляндия, Норвегия договорились о "стене дронов" для защиты границ

Страны Балтийского региона договорились о создании "стены дронов" для защиты своих внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Она сделала это заявление после встречи в пятницу в Латвии со своими коллегами из двух других стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии.

"Это совершенно новая вещь – стена дронов, простирающаяся от Норвегии до Польши – и ее цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ [...] от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды", – сказала Билотайте.

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Для создания такой "стены дронов" страны будут использовать БПЛА для мониторинга приграничных территорий, а также системы противодействия беспилотникам, чтобы остановить беспилотники из вражеских стран, которые используются для контрабанды и провокаций.

По словам Билотайте, Литва уже разработала планы по усилению защиты своей границы с помощью беспилотников. Государственная пограничная служба Литвы недавно создала подразделение БПЛА и находится в процессе приобретения дополнительных беспилотников и систем противодействия беспилотникам, подчеркнула она.

Теперь страны оценят, какое "домашнее задание" им нужно выполнить, а затем с помощью экспертов национальные органы власти составят план реализации "стены дронов".

Литовский министр не смогла сказать, когда идея будет реализована, но отметила, что "стена дронов" может быть создана за счет средств ЕС.

Министры также договорились организовать совместные учения по эвакуации в странах-участницах, сообщила Билотайте.

"Мы договорились провести региональные учения, чтобы обеспечить эвакуацию населения, посмотреть, как наши институты готовы работать, взаимодействовать друг с другом, какие наши возможности для размещения людей, какие возможности других стран, готовы ли они принять определенное количество наших людей", – сказала министр внутренних дел.

"У нас есть еще много вопросов, нам нужно посмотреть на все эти алгоритмы. Обучение были бы очень ценными, поскольку мы бы посмотрели на вещи, оценили их и усилили бы нашу готовность", – добавила она.

Напомним, ранее на этой неделе на сайте правительства России заметили проект, указывающий на планы РФ в одностороннем порядке изменить морские границы со своими соседями в Балтийском море. После огласки проект исчез с сайта.

В четверг Эстония заявила, что российские пограничники сняли буи, установленные на эстонской половине реки Нарва.

Главный дипломат ЕС заявил, что Евросоюз ожидает от России объяснений относительно этих действий и требует немедленно вернуть буи на место. Ряд государств ЕС опубликовали отдельные заявления, в которых выразили поддержку Эстонии и осудили провокационные действия России.

Премьер Финляндии предположил, что Россия испытывает НАТО своими действиями.