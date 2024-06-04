Польские протестующие блокируют грузовики на выезд из Украины на КПП "Рава-Русская"

На пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" польские протестующие прекратили пропускать грузовики на выезд из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Госпогранслужба (ГПСУ) в официальном Telegram.

Без четверти двенадцать ГПСУ предупредила, что польские протестующие-фермеры перекрыли движение грузовиков на въезд в Польшу.

"Протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины. На въезд в Украину пропускают грузовики по ранее объявленному графику: 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также по четыре грузовика, которые перевозят гуманитарную помощь, в час", – говорится в сообщении.

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Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

Напомним, в понедельник ГПСУ предупредила, что 4-6 июня польские фермеры планируют блокировать движение тяжеловозов на пункте "Рава-Русская – Гребенне" на границе с Украиной.

Перед этим последняя блокада на границе закончилась в конце апреля.

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