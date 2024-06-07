СМИ: Бундесверу не хватает 75 тысяч солдат для выполнения планов НАТО

Потребности Бундесвера в личном составе, по оценке Министерства обороны Германии, больше, чем считалось ранее, учитывая одобренные в 2023 году оборонные планы Североатлантического альянса.

Об этом сообщила газета Spiegel со ссылкой на конфиденциальные документы Минобороны ФРГ, пишет "Европейская правда".

Как пишет издание, на саммите Альянса в Вильнюсе в прошлом году были согласованы новые оборонные планы, на основе которых военные рассчитали конкретные требования к странам НАТО.

Согласно отчету немецких вооруженных сил, на который ссылается Spiegel, требование НАТО "о дополнительных войсках корпусов и дивизий, а также бригад, в том числе силы поддержки" означает дополнительную потребность в 75 тысяч солдат для Бундесвера.

Реклама:

В другом внутреннем отчете Министерства обороны Германии говорится о том, что планы Альянса потребуют увеличения численности немецкого личного состава с предыдущих 203 тысяч до "более 272 тысяч военнослужащих".

На следующей неделе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус хочет представить свои предложения по реформе военной службы, которая позволит привлечь больше новобранцев в Бундесвер.

По данным Spiegel, в его планы входит рассылка анкеты всем 18-летним гражданам Германии, которые должны будут предоставить информацию о своей физической подготовке и интересах, а также указать, могут ли они представить себе будущее в Бундесвере.

Для совершеннолетних мужчин-немцев анкета будет обязательной, а тем, кто ее не заполнит, будет грозить штраф, пишет издание. Из числа заинтересованных в службе в Бундесвере планируют ежегодно отбирать до 10 тысяч призывников.

Статья Spiegel появилась на фоне проблем Бундесвера с поиском достаточного количества солдат. В конце прошлого года их количество сократилось до 181 500 человек, тогда как по плану к 2031 году численность вооруженных сил Германии должна вырасти до 203 тысяч военнослужащих.