Politico: Фон дер Ляйен может не хватить голосов, чтобы во второй раз возглавить Еврокомиссию

Действующему президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен может не хватить голосов, чтобы во второй раз занять эту должность, ведь новый состав Европарламента потенциально может быть более враждебным к ней.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Для назначения фон дер Ляйен сначала необходимо заручиться поддержкой квалифицированного большинства из 27 лидеров ЕС за столом Европейского совета во время послевыборной встречи в конце июня.

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После этого она должна получить не менее 361 голос от 720 членов Европейского парламента, чтобы подтвердить выбор лидеров во время тайного голосования в парламенте.

Опросы показывают, что Европейская народная партия (ЕНП), которую представляет фон дер Ляйен, будет крупнейшей фракцией в парламенте после выборов со 170 местами. Чтобы сформировать большинство, ей нужно будет предложить какие-то выгоды другим крупным центристским группам – социалистам и либералам.

Согласно прогнозам Politico, если ей удастся заручиться поддержкой либеральной группы "Обновить Европу", а также социалистов и демократов, фон дер Ляйен получит около 390 мест.

Это позволило бы ей преодолеть 361-местный барьер, но эксперты и политические инсайдеры предупреждают, что даже если лидеры партий прикажут им поддержать фон дер Ляйен, вполне вероятно, что более 10 процентов депутатов в каждой из этих групп либо будут выступать против нее, либо воздержатся в решающий день.

10-процентная потеря голосов приведет к тому, что общее количество сторонников фон дер Ляйен уменьшится до 351, что на 10 голосов меньше минимально необходимого количества голосов.

Однако некоторые собеседники издания предполагают, что количество депутатов, которые откажутся поддержать фон дер Ляйен, может составить более 10% – от 13 до 28%.

В 2019 году фон дер Ляйен получила большинство в девять голосов благодаря поддержке ЕНП, "Обновить Европу" и социал-демократов". Она также получила несколько голосов от партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и польской консервативной партии "Право и справедливость".

На этот раз она не сможет получить поддержку этих двух политсил. Она жестко критиковала "Право и справедливость" и "Фидес" за их недостатки в сфере верховенства права.

Что касается социалистов и либералов, то все больше их депутатов Европарламента могут "повалить" фон дер Ляйен в этом году, поскольку они обеспокоены тем, что она готова рассмотреть возможность союза с ультраправой премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Они также обвиняют ее в ослаблении "зеленой" политики ЕС.

Кроме того, есть сигналы, что количество депутатов в рядах ЕНП, которые не поддержат фон дер Ляйен, может быть удивительно большим.

Издание отмечает, что поддержка Мелони будет иметь решающее значение для номинации фон дер Ляйен в Евросовете, но ее ценность менее очевидна в парламенте, где ее партия "Братья Италии" может получить лишь около 23 мест.

Эти 23 голоса почти наверняка будут перевешены потерей голосов социалистов, многие из которых, особенно в Социал-демократической партии Германии Шольца, настроены против фон дер Ляйен из-за ее связи с Мелони.

Социалисты и демократы, "Обновить Европу" и "Зеленые" заявили, что не поддержат переизбрание фон дер Ляйен, если она заключит какое-либо соглашение с праворадикальными союзниками Мелони в парламенте.

Если фон дер Ляйен откажется от надежды получить поддержку от группы "Европейские консерваторы и реформисты", ей понадобится поддержка не только от "Обновить Европу" и "Социалистов и демократов", но и от "Зеленых". С учетом Зеленых, прогнозируемая база поддержки фон дер Ляйен составит 432 голоса – более чем достаточно для преодоления проходного барьера.

В разговоре с Politico депутат от немецких "Зеленых" Даниэль Фройнд отметил, что "Зеленые" тесно сотрудничали с Фон дер Ляйен на протяжении всего срока ее пребывания у власти и все еще могут предложить поддержку для ее переизбрания в обмен на "список требований".

Перед этим СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон начал переговоры с другими лидерами Европейского Союза о поиске нового кандидата на должность председателя Еврокомиссии.

Сейчас действующая глава Еврокомиссии остается явным фаворитом на эту должность, поскольку является главным кандидатом от Европейской народной партии – блока, который, по прогнозам, получит большинство мандатов в Европарламенте.

О том, как проходят и что определяют выборы в Европарламент, читайте в статье "Как готовят смену власти в ЕС".