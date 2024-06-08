Байден и Макрон встречаются в Париже, будут говорить об Израиле и Украине

Сразу после празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, президент Франции Эмманюэль Макрон примет президента США Джо Байдена в субботу с государственным визитом, который будет отмечаться помпезностью и парадом, а также переговорами о торговле, Израиле и Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Оба президента, которых связывают теплые отношения, несмотря на прошлую напряженность из-за соглашения с Австралией по подводным лодкам, примут участие в приветственной церемонии со своими женами у знаковой Триумфальной арки и параде на Елисейских полях, после чего проведут встречу по политическим вопросам, а затем посетят ужин.

Байден принял Макрона с государственным визитом в Белом доме в 2022 году.

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"Франция – это ... наш старейший и один из наших самых глубоких союзников. И это будет важный момент, чтобы подтвердить этот союз, а также посмотреть в будущее и на то, что мы должны сделать вместе", – заявил журналистам советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в начале этой недели.

Салливан сказал, что переговоры между двумя президентами коснутся войны России против Украины, войны Израиля с ХАМАС в Газе, сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, а также политических вопросов, начиная от изменения климата и заканчивая искусственным интеллектом и цепочками поставок.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что страны объявят о плане совместной работы над обеспечением правопорядка на море, а Береговая охрана США и французский флот обсудят усиление сотрудничества.

Ожидается, что Байден и Макрон также обсудят укрепление НАТО, и оба пообещали, что их страны будут поддерживать Украину, хотя они еще не договорились о плане использования замороженных российских активов для помощи Киеву.

В пятницу Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, извинившись за многомесячную задержку Конгресса США в утверждении последнего пакета помощи, а Зеленский выступил перед Национальным собранием Франции.

Во время речи на американском кладбище в Нормандии в четверг, в годовщину высадки союзников против нацистских немецких оккупантов на французских пляжах во Второй мировой войне, Байден призвал западные государства продолжать курс поддержки Украины.

В пятницу также состоялась встреча Зеленского и Макрона в Париже. Президенты подписали соглашения о помощи для восстановления украинской критической инфраструктуры.

Эмманюэль Макрон заявил, что по крайней мере еще несколько стран соглашаются с возможностью отправить инструкторов в Украину для обучения мобилизованных украинских военнослужащих.