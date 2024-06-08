Байден і Макрон зустрічаються в Парижі, говоритимуть про Ізраїль і Україну

Щойно після відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, президент Франції Емманюель Макрон прийме президента США Джо Байдена в суботу з державним візитом, який відзначатиметься помпезністю і парадом, а також переговорами про торгівлю, Ізраїль та Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Обидва президенти, яких пов'язують теплі стосунки, незважаючи на минулу напруженість через угоду з Австралією щодо підводних човнів, візьмуть участь у вітальній церемонії зі своїми дружинами біля знакової Тріумфальної арки і параді на Єлисейських полях, після чого проведуть зустріч з політичних питань, а потім відвідають вечерю.

Байден прийняв Макрона з державним візитом у Білому домі у 2022 році.

Реклама:

"Франція – це ... наш найстаріший і один з наших найглибших союзників. І це буде важливий момент, щоб підтвердити цей союз, а також подивитися в майбутнє і на те, що ми повинні зробити разом", – заявив журналістам радник з національної безпеки США Джейк Салліван на початку цього тижня.

Салліван сказав, що переговори між двома президентами торкнуться війни Росії проти України, війни Ізраїлю з ХАМАС в Газі, співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також політичних питань, починаючи від зміни клімату і закінчуючи штучним інтелектом і ланцюжками поставок.

Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що країни оголосять про план спільної роботи над забезпеченням правопорядку на морі, а Берегова охорона США і французький флот обговорять посилення співпраці.

Очікується, що Байден і Макрон також обговорять зміцнення НАТО, і обидва пообіцяли, що їхні країни підтримуватимуть Україну, хоча вони ще не домовилися про план використання заморожених російських активів для допомоги Києву.

У п'ятницю Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі, вибачившись за багатомісячну затримку Конгресу США у затвердженні останнього пакету допомоги, а Зеленський виступив перед Національними зборами Франції.

Під час промови на американському кладовищі в Нормандії у четвер, в річницю висадки союзників проти нацистських німецьких окупантів на французьких пляжах у Другій світовій війні, Байден закликав західні держави продовжувати курс підтримки України.

У п'ятницю також відбулася зустріч Зеленського і Макрона у Парижі. Президенти підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

Емманюель Макрон заявив, що принаймні ще кілька країн погоджуються з можливістю відправити інструкторів в Україну для навчання мобілізованих українських військовослужбовців.