В ОП обсудили необходимость присоединения Украины к Римскому статуту МУС

В Офисе президента состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросу присоединения Украины к Римскому статуту Международного уголовного суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента.

Совещание провели заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая и генеральный прокурор Украины Андрей Костин. На совещании присутствовали представители министерств обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел, СБУ, ГУР и Нацполиции.

Участники встречи обсудили необходимость ратификации Римского статута для увеличения усилий Украины по привлечению к ответственности российских преступников, укрепления дипломатической позиции Украины, а также выполнения евроинтеграционных и двусторонних договоренностей.

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"Участники достигли согласия об отсутствии рисков, связанных с ратификацией: Украина уже признала юрисдикцию суда. Также Международный уголовный суд дополняет национальные системы уголовного правосудия и принимает дела только тогда, когда национальные суды государства не могут или не хотят обеспечивать ответственность за определенные преступления", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в августе прошлого года заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявлял, что рассматривать ратификацию Римского статута Международного уголовного суда в Украине стоит уже после победы в войне против России.

Римский статут ратифицировали 124 государства. Не подписали и не ратифицировали статут, среди прочих, Китай, Индия, Беларусь, Турция, Казахстан. Россия, как и США, подписывала статут, но впоследствии отозвала свою подпись.

Украина тоже не является участницей Римского статута – международного соглашения, на основе которого был основан и действует Международный уголовный суд. Однако Украина дала Международному уголовному суду право расследовать преступления на своей территории.

Почему это важно – читайте подробно в статье Гаага без влияния и с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС.