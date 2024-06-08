В ОП обговорили необхідність приєднання України до Римського статуту МКС

В Офісі президента відбулася міжвідомча нарада, присвячена питанню приєднання України до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента.

Нараду провели заступниця керівника ОП Ірина Мудра та генеральний прокурор України Андрій Костін. На нараді були присутні представники міністерств оборони, юстиції, закордонних та внутрішніх справ, СБУ, ГУР і Нацполіції.

Учасники зустрічі обговорили необхідність ратифікації Римського статуту для збільшення зусиль України з притягнення до відповідальності російських злочинців, зміцнення дипломатичної позиції України, а також виконання євроінтеграційних і двосторонніх домовленостей.

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"Учасники досягли згоди щодо відсутності ризиків, пов’язаних із ратифікацією: Україна вже визнала юрисдикцію суду. Також Міжнародний кримінальний суд доповнює національні системи кримінального правосуддя і приймає справи лише тоді, коли національні суди держави не можуть або не хочуть забезпечувати відповідальність за певні злочини", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що торік у серпні заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов заявляв, що розглядати ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Україні варто вже після перемоги у війні проти Росії.

Римський статут ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія, як і США, підписувала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна теж не ратифікувала Римський статут – міжнародної угоди, на основі якої був заснований та діє Міжнародний кримінальний суд. Однак Україна дала Міжнародному кримінальному суду право розслідувати злочини на своїй території.

Чому це важливо – читайте детально у статті Гаага без впливу та з обов’язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС.