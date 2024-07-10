По данным, имеющимся в распоряжении НАТО, Россия не готовится к возможности нападения на государства-члены Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Евроатлантического совета в Вашингтоне.

По словам генсека, Россия не будет иметь возможности для такого нападения одновременно с войной в Украине.

"Мы не видим прямо сейчас военной опасности ни для одного из союзников, поскольку Россия сейчас полностью занята войной против Украины", – пояснил он.

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По данным НАТО, российская армия также снизила свои возможности для нового нападения. "Они переместили значительную часть войск, которые были размещены вдоль финской границы, в Украину. Так что мы не видим военной угрозы, но видим гибридные, кибератаки, саботаж и другие действия против союзников", – пояснил он.

Как сообщала "Европейская правда", в Вашингтоне проходит саммит НАТО.

Перед началом встречи союзников Йенс Стотенберг выразил уверенность, что США останутся преданными НАТО независимо от результата выборов, которые состоятся в ноябре.

О первых договоренностях в Вашингтоне по Украине читайте в статье "Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США".