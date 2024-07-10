У НАТО не бачать небезпеки нападу Росії на держави Альянсу – генсек пояснив, чому

За даними, які є у розпорядженні НАТО, Росія не готується до можливості нападу на держави-члени Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання Євроатлантичної ради у Вашингтоні.

За словами генсека, Росія не матиме можливості для такого нападу одночасно з війною в Україні.

"Ми не бачимо прямо зараз військової небезпеки для жодного з союзників, оскільки Росія зараз повністю зайнята війною проти України", – пояснив він.

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За даними НАТО, російська армія також знизила свої можливості для нового нападу. "Вони перемістили значну частину військ, які були розміщені уздовж фінського кордону, до України. Отже, ми не бачимо військової загрози, але ми бачимо гібридні, кібератаки, саботаж та інші дії проти союзників", – пояснив він.

Як повідомляла "Європейська правда", у Вашингтоні відбувається саміт НАТО.

Перед початком зустрічі союзників Єнс Стотенберг висловив упевненість, що США залишаться відданими НАТО незалежно від результату виборів, які відбудуться у листопаді.

Про перші домовленості у Вашингтоні щодо України читайте у статті "Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США".