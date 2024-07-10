США останутся преданными НАТО независимо от результата выборов – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что США останутся преданным союзником НАТО независимо от результата президентских выборов.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил по прибытии на саммит НАТО в Вашингтоне.

Столтенберг отвечал на вопрос о рисках, связанных с возможным переизбранием Дональда Трампа на пост президента.

"Независимо от выборов США останутся сильным союзником НАТО. В США есть понимание, что Альянс имеет положительное значение и для Европы, и для США", – сказал Столтенберг.

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Он отметил, что противники НАТО, в частности Россия, знают, что у США есть НАТО и у Альянса есть США.

Столтенберг еще раз подчеркнул, что среди избирателей США есть сильная поддержка НАТО, а также есть двухпартийная поддержка Альянса в Конгрессе.

"Трамп был не против НАТО, а против того, что они мало тратят на оборону. Но сейчас союзники все больше тратят на оборону", – добавил генсек.

В прошлом Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Трамп также заявлял, что США под его руководством "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно".