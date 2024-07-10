Литва наложила рекордный штраф на криптофирму, клиентами которой были россияне

Литва оштрафовала криптокомпанию Payeer на рекордные 9,3 миллиона евро за нарушение санкций и отмывание денег ее российскими клиентами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Зарегистрированную в стране компанию Payeer оштрафовали на 8,24 миллиона евро за нарушение международных санкций и на 1,06 млн евро за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.

Служба расследования финансовых преступлений Литвы заявила, что Payeer позволяла российским клиентам проводить транзакции в рублях, переводя их из российских банков, на которые распространяются санкции ЕС.

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"Российские физические и юридические лица получили возможность получить криптовалютный кошелек, услуги по управлению счетом или хранению криптовалюты", – заявили в ведомстве.

Сейчас Вильнюс пытается сократить количество криптофирм с помощью нового плана лицензирования, чтобы предотвратить злоупотребление цифровыми активами для отмывания денег или обмана инвесторов.

Ранее капитан российского грузового судна Atlantic Navigator II, которое несколько недель удерживалось в порту немецкого Ростока, вынужден был заплатить штраф в размере 8 000 евро за нарушение санкций ЕС.

Напомним, Совет ЕС 24 июня принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

По данным СМИ, правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, который предусматривает ограничение поставок российского сжиженного газа, в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II".