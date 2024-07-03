В Германии за нарушение санкций ЕС на 8 тысяч евро оштрафовали капитана российского судна

Капитан российского грузового судна Atlantic Navigator II, которое несколько недель удерживалось в порту немецкого Ростока, вынужден был заплатить штраф в размере 8 000 евро за нарушение санкций ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Судно Atlantic Navigator II, загруженное березовой фанерой и ураном из России, зашло в док в Ростоке из-за повреждений. Капитан теперь оштрафован за нарушение санкций ЕС.

Прокуратура Ростока объявила, что производство против мужчины окончательно закрыто и прекращено. Получателем денег стала правозащитная организация Human Rights Watch.

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Прокуратура выбрала получателя платежа в ходе судебного разбирательства. Обязательным условием было то, чтобы организация была признана неприбыльной, как в случае с организацией Human Rights Watch eV, зарегистрированной в Германии. По данным прокуратуры, российский капитан ранее не имел судимостей.

193-метровый грузовой корабль под флагом Маршалловых островов совершил незапланированный заход в Росток 4 марта. Судно имело повреждение гребного винта, которое, вероятно, было вызвано передвижением по льду. Судно вышло из Санкт-Петербурга и направлялось в Балтимор.

Канадская судоходная компания, которая управляла судном, оправдала заход в порт Росток тем, что поврежденный винт представлял "серьезный риск для безопасности судна, экипажа и груза на борту".

Однако после того, как таможенники осмотрели товар, они издали "приказ о задержании". Кораблю не позволили выйти из порта. Причиной стало то, что на борту находился 251 контейнер березовой фанеры, которая подпадает под санкции ЕС. Поставки фанеры, как утверждается, предназначались по меньшей мере для четырех различных американских компаний.

На борту также находился обогащенный уран для атомных электростанций. Однако его нет в санкционном списке ЕС. Atlantic Navigator II было разрешено снова покинуть Росток только 19 апреля.

Напомним, Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

По данным СМИ, правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, который предусматривает ограничение поставок российского сжиженного газа, в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II".