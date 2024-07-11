Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на более 350 млн долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов (более 350 млн долларов США).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Офис президента Украины.

О пакете помощи глава канадского правительства объявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

"Для наших людей очень важно слышать это. Спасибо вам за помощь, за дополнительный оборонный пакет. Это усилит наших героев на поле боя", – сказал Зеленский.

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Президент Украины и премьер Канады осудили недавнюю ракетную атаку РФ по Украине. Трюдо подчеркнул, что Оттава готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет".

Кроме того, информирует Офис президента, лидеры обсудили оборонные потребности Киева и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

"Зеленский рассказал о необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов. Стороны обменялись мнениями о возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах", – говорится в сообщении.

В июне Трюдо объявлял о пакете мер в поддержку Украины на сумму 52,4 млн канадских долларов (примерно 38,1 млн долларов США).

Ранее правительство Канады заявило, что начнет доставку в Украину снятых с эксплуатации ракетных двигателей CRV7.

CRV7 считалась одной из самых мощных ракет класса "воздух-земля" в свое время и все еще находилась на вооружении союзных стран во время войны в Афганистане. Канадские консерваторы требовали от правительства передать Украине десятки тысяч этих ракет.

Глава Минобороны Канады Билл Блэр также сообщил, что Канада передает Вооруженным силам Украины первые четыре бронемашины из 50, построенные для Киева.