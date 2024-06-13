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Канада отправляет Украине около 2 тысяч снятых с эксплуатации ракетных двигателей CRV7

Новости — Четверг, 13 июня 2024, 12:20 — Кристина Бондарева

Правительство Канады заявило, что начнет доставку в Украину снятых с эксплуатации ракетных двигателей CRV7.

Об этом сообщило канадское национальное информационное агентство Canadian Press со ссылкой на пресс-релиз Минобороны Канады, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что Канада пришлет первым траншем около 2 тысяч ракетных двигателей. Правительство намерено начать поставку в ближайшие недели.

Канадские специалисты последние несколько месяцев потратили на то, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию CRV7.

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Объявление об этом сделает глава Минобороны Канады Билл Блэр на заседании формата "Рамштайн" в четверг в Брюсселе.

Канада также передаст Украине 29 оружейных систем дистанционного управления Nanuk и более 130 тысяч патронов для стрелкового оружия.

Канадские вооруженные силы имеют на вооружении более 83 тысяч ракет CRV7, которые были разработаны в 1980-х годах и сняты с вооружения в начале 2000-х годов. Несколько лет назад федеральное правительство подписало контракт на утилизацию этих ракет.

CRV7 считалась одной из самых мощных ракет класса "воздух-земля" в свое время и все еще находилась на вооружении союзных стран во время войны в Афганистане. Канадские консерваторы требовали от правительства передать Украине десятки тысяч этих ракет.

Блэр также сообщил, что Канада передает Вооруженным силам Украины первые четыре бронемашины из 50, построенные для Киева.

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