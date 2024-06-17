Канада объявила о пакете помощи Украине на $38,1 млн

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о пакете мер в поддержку Украины на сумму 52,4 млн канадских долларов (примерно 38,1 млн долларов США).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает преслужба Трюдо.

Помощь включает $10,9 млн на поддержку уязвимых детей, молодежи из группы риска и реинтеграцию перемещенных детей, которые возвращаются в Украину, а также на улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений.

Они также призваны повысить осведомленность семей и гражданского общества о процессе поиска пропавших без вести лиц; поддержать мужчин, которые пережили сексуальное насилие, связанное с войной, в частности военнопленных.

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Правительство Канады также выделит $14,5 млн на поддержку неотложных усилий Украины по восстановлению поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

Еще $11,2 млн Оттава инвестирует в: Международный валютный фонд для усилий, направленных на помощь Украине в получении технической поддержки и обучения, необходимых для экономических реформ и вступления в ЕС; улучшение возможности Украины очистить свою территорию от мин и других взрывоопасных пережитков войны; а также предоставление правительству Украины техпомощи со стороны экспертов правительства Канады в секторах юстиции и энергетики.

Кроме того, Канада выделит $1,5 млн на поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии.

Ранее правительство Канады заявило, что начнет доставку в Украину снятых с эксплуатации ракетных двигателей CRV7.

CRV7 считалась одной из самых мощных ракет класса "воздух-земля" в свое время и все еще находилась на вооружении союзных стран во время войны в Афганистане. Канадские консерваторы требовали от правительства передать Украине десятки тысяч этих ракет.

Глава Минобороны Канады Билл Блэр также сообщил, что Канада передает Вооруженным силам Украины первые четыре бронемашины из 50, построенные для Киева.