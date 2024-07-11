Литва передала новую партию военной помощи Украине

Литва сообщила, что отправила Украине новую партию военной помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Минобороны балтийской страны.

Ведомство отметило, что в четверг, 11 июля, в вооруженные силы Украины прибыли средства противодействия дронам, патроны калибра 5,56х45 мм и раскладные кровати.

🇱🇹 continues to provide military assistance to 🇺🇦



Today anti-drones, 5.56x45mm ammunition & folding cots have been delivered to @GeneralStaffUA



Lithuania's support to Ukraine is long-term & amounts to €1 bn



🇱🇹 will keep this momentum going – until victory ✌️ pic.twitter.com/JPZTudkTN1 Реклама: July 11, 2024

В этом году Литва уже предоставила Украине военной помощи на сумму около 115 миллионов евро.

В конце июня Украина на саммите ЕС подписала соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией.

Напомним, ранее Латвия в двустороннем соглашении о безопасности пообещала предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно.

Перед тем сообщалось, что в Литве выделили дополнительные 136 млн евро на оборону, что означает увеличение оборонного бюджета до показателя в более 3% ВВП.