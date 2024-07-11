Литва передала новую партию военной помощи Украине
Новости — Четверг, 11 июля 2024, 12:41 —
Литва сообщила, что отправила Украине новую партию военной помощи.
Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Минобороны балтийской страны.
Ведомство отметило, что в четверг, 11 июля, в вооруженные силы Украины прибыли средства противодействия дронам, патроны калибра 5,56х45 мм и раскладные кровати.
🇱🇹 continues to provide military assistance to 🇺🇦
Today anti-drones, 5.56x45mm ammunition & folding cots have been delivered to @GeneralStaffUA
Lithuania's support to Ukraine is long-term & amounts to €1 bn
🇱🇹 will keep this momentum going – until victory ✌️ pic.twitter.com/JPZTudkTN1Реклама:– Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) July 11, 2024
В этом году Литва уже предоставила Украине военной помощи на сумму около 115 миллионов евро.
В конце июня Украина на саммите ЕС подписала соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией.
Напомним, ранее Латвия в двустороннем соглашении о безопасности пообещала предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно.
Перед тем сообщалось, что в Литве выделили дополнительные 136 млн евро на оборону, что означает увеличение оборонного бюджета до показателя в более 3% ВВП.