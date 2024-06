Оборонный бюджет Литвы впервые превысил 3% от ВВП

В Литве выделили дополнительные 136 млн евро на оборону, что означает увеличение оборонного бюджета до показателя в более 3% ВВП.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в X (Twitter) Минобороны Литвы.

Согласно инфографике, опубликованной министерством, в 2024 году оборонный бюджет Литвы достиг 3,03% от ВВП.

"Отличные новости для безопасности Литвы! Благодаря дополнительным 136 миллионам евро, утвержденным сегодня, наш оборонный бюджет теперь составляет рекордные 2,3 миллиарда евро (3,03% ВВП).

Дополнительные средства позволят ускорить реализацию ключевых проектов для наших военных, в том числе (для получения) новых боевых машин пехоты и систем противовоздушной обороны", – говорится в сообщении ведомства.

