Украина на саммите ЕС подписала соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, кроме соглашения по безопасности с Евросоюзом, подписал двусторонние договоренности с двумя государствами-членами ЕС и НАТО.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Церемония подписания состоялась перед началом заседания Европейского совета (саммита ЕС), для участия в котором пригласили также украинского президента. Зеленский подписал соглашения с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьером Эстонии Каей Каллас

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Таким образом, количество соглашений по безопасности, подписанных Украиной с партнерами, достигло двух десятков.

Тексты подписанных соглашений пока не обнародованы, но известно, что и Эстония, и Литва твердо поддерживают вступление Украины в НАТО, а также ранее и президент Науседа, и премьер Каллас декларировали обязательства выделять на менее 0,25% ВВП на военную помощь для Украины

Как сообщала "Европейская правда", также в четверг Украина подписала с ЕС соглашение по безопасности с финансовыми обязательствами.