Литва передала нову партію військової допомоги Україні

Литва повідомила, що відправила Україні нову партію військової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Міноборони балтійської країни.

Відомство зазначило, що у четвер, 11 липня, до збройних сил України прибули засоби протидії дронам, набої калібру 5,56х45 мм та розкладні ліжка.

🇱🇹 continues to provide military assistance to 🇺🇦



Today anti-drones, 5.56x45mm ammunition & folding cots have been delivered to @GeneralStaffUA



Lithuania's support to Ukraine is long-term & amounts to €1 bn



🇱🇹 will keep this momentum going – until victory ✌️ pic.twitter.com/JPZTudkTN1

