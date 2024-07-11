Литва передала нову партію військової допомоги Україні

Литва повідомила, що відправила Україні нову партію військової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Міноборони балтійської країни.

Відомство зазначило, що у четвер, 11 липня, до збройних сил України прибули засоби протидії дронам, набої калібру 5,56х45 мм та розкладні ліжка.

🇱🇹 continues to provide military assistance to 🇺🇦



Today anti-drones, 5.56x45mm ammunition & folding cots have been delivered to @GeneralStaffUA



Lithuania's support to Ukraine is long-term & amounts to €1 bn



🇱🇹 will keep this momentum going – until victory ✌️ pic.twitter.com/JPZTudkTN1 Реклама: July 11, 2024

Цього року Литва вже надала Україні військової допомоги на суму близько 115 мільйонів євро.

Наприкінці червня Україна на саміті ЄС підписала безпекові угоди з Литвою і Естонією.

Раніше Литва ухвалила рішення виділити щонайменше 0,25% свого ВВП на підтримку безпеки й оборони України.

Перед тим повідомляли, що у Литві виділили додаткові 136 млн євро на оборону, що означає збільшення оборонного бюджету до показника у понад 3% ВВП.