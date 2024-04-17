Пожар в 400-летней достопримечательности в Копенгагене: половину здания спасли

Половину 400-летнего здания биржи Берсен в датской столице Копенгагене, где произошел разрушительный пожар, удалось спасти, но интерьер сильно поврежден водой.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Представитель столичного управления службы чрезвычайных ситуаций Франк Трир Миккельсен рассказал, что пожарным удалось спасти половину помещения и там еще остаются специалисты, чтобы мониторить ситуацию.

В то же время уцелевшая часть здания серьезно повреждена водой.

В половине, где был эпицентр пожара, внутри выгорело все – от здания остался только внешний каркас стен. Эти руины еще продолжают гореть, окончательно ликвидировать огонь удастся вероятно только утром в четверг.

Напомним, пламя вспыхнуло в историческом здании биржи Берсен в центре Копенгагена примерно в половине восьмого утра вторника. Больше всего пострадала часть здания, где был расположен его спиральный шпиль – он вскоре обвалился, вызвав у многих ассоциации с пожаром в Соборе Парижской Богоматери 2019 года.

Обычные люди и спасательные службы вынесли из здания десятки картин, но спасти удалось не все.

Из-за пожара королевская семья решила снизить торжественность мероприятий ко дню рождения королевы Маргрете II, которой 16 апреля исполняется 84 года.

Датские СМИ собрали обзор роскошного интерьера 400-летнего здания, который теперь утрачен. В публичной дискуссии уже обсуждают восстановление здания.