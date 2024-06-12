Германия представила план возобновления призыва в армию

Министр обороны Германии Борис Писториус представил предложение по новой добровольной военной службе после оппозиции, которая возникла в правительстве по поводу восстановления призыва.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Глава Минобороны ФРГ заявил, что по достижении 18 лет все мужчины будут обязаны заполнить анкету для оценки их пригодности к военной службе и заинтересованности в ней, в то же время для женщин это будет необязательным.

Впоследствии будет отбираться группа для проведения сборов, после чего наиболее пригодные и мотивированные будут отправлены на шестимесячную базовую службу – с возможностью продления срока до 17 месяцев.

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Эта новая модель имеет целью увеличить количество молодых людей, которые проходят добровольную военную службу, на 5 тысяч – до 15 тысяч человек в год, заявили в оборонном ведомстве.

Это должно увеличить резервы для быстрого увеличения численности войска в случае войны.

"Цель состоит в том, чтобы увеличивать это количество из года в год, чтобы повысить потенциал", – сказал Писториус, добавив, что в конечном итоге правительство хочет достичь цели в 200 тысяч резервистов.

Эта модель похожа на шведскую, введенную в 2018 году, которая имела целью повысить статус военной службы путем предоставления ей определенной эксклюзивности. Пока неизвестно, будет ли Германия, как и Швеция, обязывать служить и тех, кто не желает.

Писториус отметил, что правительство оставит за собой такое право, но пока нет никаких признаков того, что ему не удастся набрать достаточное количество добровольцев.

Министр обороны пообещал превратить Германию в "готовую к войне" нацию, предупредив, что война между НАТО и Россией может произойти через пять-восемь лет.

"Мы должны быть в состоянии сдержать любое нападение", – заявил он, назвав ошибкой приостановление обязательной военной службы в Германии в 2011 году.

Министерство обороны заявило, что сосредотачивается на добровольной службе, но она может иметь некоторые "обязательные элементы, если это будет необходимо".

Ранее сообщалось, что у страны есть ресурсы и инфраструктура для одновременного прохождения службы 5-7 тысячами новобранцев, но ее начнут развивать.

Последняя версия проекта отличается от более ранних сообщений о том, что Писториус под давлением однопартийцев отказывается от идеи восстановления обязательного призыва, поскольку большинство в СДПГ выступают за то, чтобы служба оставалась исключительно добровольной и призывников мотивировали различными преимуществами.

Перед тем в СМИ попадало описание трех различных моделей восстановления призыва, наиболее "радикальная" из которых предусматривала обязательное анкетирование и отбор определенного количества призывников из числа обоих полов, с возможностью альтернативной гражданской службы.