Молдова денонсирует еще четыре соглашения в рамках СНГ

Республика Молдова денонсирует еще четыре соглашения, заключенных в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Moldpress.

Проекты законов были рассмотрены в среду, 20 сентября парламентской комиссией по внешней политике и европейской интеграции.

В частности, предлагается денонсировать соглашение о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики, соглашение об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем стран-участниц СНГ и соглашение о транзите энергии и электрической системе стран-участниц СНГ.

По мнению Минэнерго Молдовы, положения соглашения о координации отношений между государствами-членами СНГ в сфере электроэнергетики неактуальны и неприменимы к стране.

Соглашение об обеспечении параллельной работы энергосистем стран-участниц СНГ предлагают денонсировать, поскольку положения документа больше не могут применяться с технической точки зрения.

Денонсация соглашения о транзите энергии и электроэнергетических систем стран-участниц СНГ подтверждает намерение Молдовы углублять отношения сотрудничества и интеграцию в европейские энергетические рынки.

Напомним, Молдова до сих пор остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества независимых государств.

В частности, 18 августа Молдова начала денонсацию соглашения от 1992 года по обеспечению пограничных войск стран-участниц СНГ оружием, военной техникой и другими материальными ресурсами.