Президент Чехии считает, что Зеленский доволен результатом саммита НАТО

Чешский президент Петр Павел считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский доволен результатами саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне.

Об этом он заявил во время дискуссии в городе Хьюстон в штате Техас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По словам Павела, Украина не получила прямого приглашения присоединиться к Альянсу, но ей дали обещания конкретной поддержки в виде военной техники и ряда двусторонних соглашений.

Он напомнил, что Россия имеет больше ресурсов, чем Украина, и в ближайшее время не стоит ожидать значительного прорыва на линии фронта.

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По мнению президента Чехии, Запад должен попытаться убедить Россию, что она не может достичь значительных успехов на поле боя, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров – в то же время Украина должна быть обеспечена всем необходимым для своей обороны.

В то же время Запад должен, утверждает Павел, убедить как можно больше стран в том, что война в Украине должна быть решена в соответствии с международным правом. По его словам, если Украина будет сопротивляться российскому давлению, то определенного прогресса можно ожидать в конце этого или в начале следующего года.

Коммюнике вашингтонского саммита НАТО утверждает, что путь Украины в Альянс необратим. Однако саммит не решился пригласить Украину к членству в Альянсе, поскольку среди государств нет соответствующего консенсуса.

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